Пьер Гасли, 28-летний пилот команды «Альпин» Формулы-1 стал совладельцем французского футбольного клуба, название его – «Версаль». Об этом официально сообщает пресс-служба команды.

Правда, выступает «Версаль» не в Лиге 1 и даже не в Лиге 2, а в третьем по силе дивизионе страны. В нём коллектив занимает 10 место турнирной таблицы в рамках текущего сезона.

«Всегда хотел иметь отношение к профессиональному футболу и очень рад сотрудничеству», - прокомментировал Пьер покупку миноритарной доли.

Отметим, что Гасли – француз, а по совместительству – большой поклонник парижского гранда «ПСЖ».