«ПСЖ» лидирует в топ-5 лигах по интересному показателю

В воскресенье вечером «ПСЖ» отпраздновал очередную победу – команда Луиса Энрике разгромила «Монпелье» со счётом 6:2, причём на выезде. Килиан Мбаппе записал на свой счёт три результативных удара.

Как сообщает Opta, в этом сезоне «ПСЖ» забил 14 голов из-за пределов штрафной площади. Если брать ведущую пятёрку европейских лиг, то ни одна команда не забила из-за штрафной больше голов.

«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Следующий матч команда Луиса Энрике проведёт после паузы, связанной с матчами национальных сборных.

Мбаппе отреагировал на хет-трик