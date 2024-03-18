Головин - о 200 играх за «Монако»: «Особенный момент»

Российский полузащитник Александр Головин прокомментировал отметку в 200 матчей за французский «Монако».
«Особенный момент», - оставил сообщение 27-летний футболист в своих социальных сетях.
Напомним, что Александр выступает за монегасков с лета 2018 года. Тогда «Монако» приобрел полузащитника у московского ЦСКА за 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Головин сыграл 25 поединков во всех турнирах. На счету полузащитника шесть забитых мячей и пять результативных передач. «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
Первый тренер Головина: «Александр - один из сильнейших игроков России и Франции»
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