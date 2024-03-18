Первый тренер Головина: «Александр - один из сильнейших игроков России и Франции»

Футбольный тренер Александр Плясунов, который работал с полузащитником Александром Головным на старте карьеры, высказался о достижении бывшего подопечного. Российский игрок провел 200 матчей за французский клуб «Монако».
«Пока его легендой «Монако» рано называть, несмотря на солидный рубеж 200 матчей. Но авторитет в команде есть, он основной игрок! Он один из сильнейших игроков в России и Франции», - рассказал Плясунов в интервью «Спорт-Экспрессу».
В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 25 поединков за «Монако». На счету 27-летнего полузащитника шесть забитых мячей и пять результативных передач.
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