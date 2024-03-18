Мбаппе - автор уникального голевого достижения в «ПСЖ»

В рамках 26-го тура чемпионата Франции столичный «ПСЖ» на выезде сыграл с «Монпелье». Команда Луиса Энрике разгромно победила соперника со счетом 6:2. Хет-триком в составе парижан отметился нападающий Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что благодаря этим голам 25-летний футболист смог покорить отметку в 250 забитых мячей во всех турнирах за «ПСЖ». Мбаппе – первый игрок в истории, которому удалось забить столько голов за парижскую команду.

Добавим, что Килиан занимает восьмое место в списке лучших голеадоров чемпионата Франции. Звездный бомбардир отметился 188 голами в 241 встрече.