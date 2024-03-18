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Чемпионат Франции. Лига 1

Энрике оценил победу «ПСЖ» со счётом 6:2

18 Марта 2024 • 08:19 Комментировать (1)

В рамках 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» встречался с «Монпелье». Парижский клуб разгромно победил на выезде со счетом 6:2. Хет-трик в активе нападающего Килиана Мбаппе. Об этой игре высказался наставник команды Луис Энрике.

«Никаких сомнений, это был великолепный вечер. Команда прекрасно начала игру. Но нам нужно было более внимательно сыграть в обороне. Отрыв в таблице? Это очень хорошо для нас. Мы намерены выиграть чемпионский титул как можно скорее», - передает слова испанского тренера клубная пресс-служба.

После этого успеха парижская команда набрала 59 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Подопечные Энрике опережают идущий вторым «Брест» на 12 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
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Комментарии (1) Все комментарии
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Max83
18 Марта 2024 в 09:27
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