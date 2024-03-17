«Ренн» уверенно обыграл «Марсель»

В 26-м туре Лиги 1 пересеклись середняки «Ренн» и «Марсель». В середине первого тайма с передачи Амина Гуйри забил Мартен Террье. Пьер-Эмерик Обамеянг со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. Фарис Мумбанья в выгодной ситуации не попал в створ. Вскоре Адриен Тюффер заработал пенальти, а Бенжамен Буриго развел голкипера и мяч по углам - 2:0. Гости били немного чаще соперника, но все же не отличились.

По итогам поединка соперники делят седьмое место.