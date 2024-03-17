«Ренн» уверенно обыграл «Марсель»

В 26-м туре Лиги 1 пересеклись середняки «Ренн» и «Марсель». В середине первого тайма с передачи Амина Гуйри забил Мартен Террье. Пьер-Эмерик Обамеянг со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. Фарис Мумбанья в выгодной ситуации не попал в створ. Вскоре Адриен Тюффер заработал пенальти, а Бенжамен Буриго развел голкипера и мяч по углам - 2:0. Гости били немного чаще соперника, но все же не отличились.
По итогам поединка соперники делят седьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Террье Мартен21'
|(2:0) Буриго Бенжамен77'
Манданда Стив•Дуэ Гела•Омари Вармед•Ву Кристофер•Трюффер Адриен84' (Сейду Алиду (84') •Сантамария Батист•Гуйри Амин66' (Матусива Азор (66') •Буриго Бенжамен88' (Сиссе Джауи (88') •Блас Людовик66' (Дуэ Дезире (66') •Террье Мартен•Мюинга Арно 76'88' (Салах Ибрагим (88')
Лопес Пау• 76'Клосс Жонатан•Мбемба Шансель•Меите Бамо•Мерлен Кентен•Кондогбия Жоффрей68' (Верету Жордан (68') •Гуйе Папе84' (Унаи Аззедин (84') •Сарр Исмаила• 80'Ндиайе Ильман68' (Мумбанья Фарис (68') •Арит Амин 38'84' (Луис Энрике I (84') •Обамеянг Пьер-Эмерик
17 марта. Стадион "Роазон Парк".
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