Головин получил от президента «Монако» памятную футболку в честь 200 матчей за клуб

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Монако» на своём поле упустил победу над «Лорьяном».

Встреча завершилась со счётом 2:2. Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин отметился голевой передачей.

Перед началом встречи Головин получил из рук президента клуба Дмитрия Рыболовлена памятную футболку в честь 200 матчей за «Монако».

Головин является игроком «Монако» с 2018 года. За его переход из ЦСКА «монегаски» заплатили «армейцам» 30 миллионов евро. Его соглашение с клубом рассчитано до 2026 года. За время выступления за «Монако» он забил 28 голов и отметился 32 ассистами на партнёров.

Отметим, что Головин был вызван в сборную России на мартовские товарищеские матчи. В понедельник вечером он должен прибыть в расположение команды.