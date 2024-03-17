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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» на последних секундах упустил победу над «Лорьяном»

17 Марта 2024 • 19:00 Комментировать
Монако
2:2
Лорьян

В 26-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Лорьян», одного из аутсайдеров. На первой минуте Мохаммед Бамба стрельнул в штангу, мяч отскочил в голову Вилфреда Синго и оказался в сетке. Перехват мяча хозяевами, и с левого края штрафной Александр Головин не смог пробить кипера. С правого края штрафной Такуми Минамино зарядил в ближнюю штангу. Синго исправился, стал соавтором автогола в другие ворота. Формоз Менди был первым на его подаче и грудью срезал в свои ворота.

После перерыва Манес Аклиуш и Виссам Бен-Йеддер едва не забили - голкипер в деле. Несколько подач у «Монако», и Юссуф Фофана с нескольких метров головой поразил цель - 2:1. Аклиуш метров с семи бил боковыми ножницами и попал в голкипера. Гости ответили парой моментов, также игру соперники завершали в формате 10 на 10 после удалений Дениса Закарии и Айегуна Тосина. В последней атаке подача у гостей, и Тьемуэ Бакайоко головой вырвал ничью для гостей.

«Монако» мог стать вторым, но идет в тройке, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Монако2:2Лорьян
  1'Синго Вилфред (0:1)
(1:1) Менди Формоз III27'  
(2:1) Фофана Юссуф61'  
  90'Бакайоко Тьемуэ (2:2)
Маецки РадославСинго ВилфредКерер ТилоМарипан ГильермоУаттара Кассум 46' (Якобс Исмаил ( 46') Закария Денис  63'  81'Фофана ЮссуфМинамино Такуми  55' 76' (Бен Сехир Элиссе ( 76') Аклиуш Манес 83' (Магасса Сунгуту ( 83') Головин Александр 89' (Балогун Фоларин ( 89') Бен-Йеддер Виссам 84' (Дьятта Крепен ( 84')
Запасные: Кён ФилиппВандерсон VКулибали МамадуДиоп Эден
Мвого ИвонАджей НатаниэльЛапорт ЖульенМенди Формоз III  72'Ле Бри Тео 82' (Кацерис Панос ( 82') Абергель Лоран 76' (Луза Имран ( 76') Бакайоко ТьемуэЙонгва ДарлинКари Айман 68' (Буанани Бадредин ( 68') Бамба Мохаммед 77' (Крупи Эли Джуниор ( 77') Понсо Жульен 68' (Тосин Айегун ( 68'  90')
Запасные: Гомис АльфредМакенго Жан-ВикторМоуйоколо ЛорисБамба Дьенг
17 марта. Стадион "Луи II".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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