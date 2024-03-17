«Монако» на последних секундах упустил победу над «Лорьяном»

В 26-м туре Лиги 1 «Монако» принимал «Лорьян», одного из аутсайдеров. На первой минуте Мохаммед Бамба стрельнул в штангу, мяч отскочил в голову Вилфреда Синго и оказался в сетке. Перехват мяча хозяевами, и с левого края штрафной Александр Головин не смог пробить кипера. С правого края штрафной Такуми Минамино зарядил в ближнюю штангу. Синго исправился, стал соавтором автогола в другие ворота. Формоз Менди был первым на его подаче и грудью срезал в свои ворота.

После перерыва Манес Аклиуш и Виссам Бен-Йеддер едва не забили - голкипер в деле. Несколько подач у «Монако», и Юссуф Фофана с нескольких метров головой поразил цель - 2:1. Аклиуш метров с семи бил боковыми ножницами и попал в голкипера. Гости ответили парой моментов, также игру соперники завершали в формате 10 на 10 после удалений Дениса Закарии и Айегуна Тосина. В последней атаке подача у гостей, и Тьемуэ Бакайоко головой вырвал ничью для гостей.

«Монако» мог стать вторым, но идет в тройке, соперник - 15-й.