Головин поучаствовал в голе «Монако»

В воскресенье «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Лорьяна». Монегаски очень быстро пропустили, но в первом тайме сравняли счёт, а на 61-й минуте вырвались вперёд.

В случае со вторым голом «Монако» голевой передачей отметился полузащитник Александр Головин. Россиянин ассистировал Юссуфу Фофана.

В 25 матчах сезона на текущий момент Головин записал на свой счёт шесть голов и пять голевых передач на партнёров.

Следить за матчем Лиги 1 между «Монако» и «Лорьяном» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.