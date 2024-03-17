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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин поучаствовал в голе «Монако»

17 Марта 2024 • 18:29 Комментировать
Монако
2:2
Лорьян
1 1.35 X 5.50 2 9.00
2-й тайм

В воскресенье «Монако» проводит домашний матч чемпионата Франции против «Лорьяна». Монегаски очень быстро пропустили, но в первом тайме сравняли счёт, а на 61-й минуте вырвались вперёд.

В случае со вторым голом «Монако» голевой передачей отметился полузащитник Александр Головин. Россиянин ассистировал Юссуфу Фофана.

В 25 матчах сезона на текущий момент Головин записал на свой счёт шесть голов и пять голевых передач на партнёров.

Следить за матчем Лиги 1 между «Монако» и «Лорьяном» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин

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МОНАКО ЛОРЬЯН
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