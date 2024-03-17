Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на игру с «Клермоном»

Сегодня, 17 марта, «Гавр» встретится на выезде с «Клермоном».

Перед стартом поединка 26-го тура чемпионата Франции пресс-служба «Гавра» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в игре с «Клермоном».

Стартовый состав «Гавра»: Десма (вр), Юте-Кинкуэ, Льорис, Санганте, Опери, Таргаллин, Кузяев, Туре, Айю, Байо, Сабби.

В текущем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

Матч «Клермон» - «Гавр» должен будет стартовать в 17:00 по московскому времени.