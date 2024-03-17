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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на игру с «Клермоном»

17 Марта 2024 • 16:20 Комментировать
Клермон
0:0
Гавр
1-й тайм

Сегодня, 17 марта, «Гавр» встретится на выезде с «Клермоном».

Перед стартом поединка 26-го тура чемпионата Франции пресс-служба «Гавра» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в игре с «Клермоном».

Стартовый состав «Гавра»: Десма (вр), Юте-Кинкуэ, Льорис, Санганте, Опери, Таргаллин, Кузяев, Туре, Айю, Байо, Сабби.

В текущем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один голевой пас.

Матч «Клермон» - «Гавр» должен будет стартовать в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев

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Ставка и прогноз на матч Клермон — Гавр чемпионата Франции — 17 марта 2024
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КЛЕРМОН ГАВР
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