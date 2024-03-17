Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лорьяном»

Пресс-служба «Монако» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Лорьяном».

Стоит сказать, что в стартовый состав монегасков попал российский полузащитник Александр Головин. Полностью состав выглядит следующим образом: Маецки (вр), Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Аклиуш, Фофана, Закария, Головин, Минамино, Бен-Йеддер.

Матч 26-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лорьяном» состоится сегодня, 17 марта. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.