​Гурвеннек установил антирекорд «Нанта»

Во французском чемпионате проходят матчи 26-го тура, переживающий непростые времена «Нант» проиграл в домашнем матче «Страсбургу» со счетом 1:3. Для возглавившего «Нант» в конце прошлого года Жослена Гурвеннека это было десятое поражение с клубом в пятнадцати проведенных матчах - и он установил клубный антирекорд, быстрее всего среди всех тренеров за историю клуба добравшись до своего десятого поражения.

В следующем туре французского чемпионата занимающему шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1 «Нанту» предстоит сыграть гостевой матч с «Ниццей». Он состоится в последний день марта.