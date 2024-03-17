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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гурвеннек установил антирекорд «Нанта»

17 Марта 2024 • 10:39 Комментировать
Нант
1:3
Страсбург

Во французском чемпионате проходят матчи 26-го тура, переживающий непростые времена «Нант» проиграл в домашнем матче «Страсбургу» со счетом 1:3. Для возглавившего «Нант» в конце прошлого года Жослена Гурвеннека это было десятое поражение с клубом в пятнадцати проведенных матчах - и он установил клубный антирекорд, быстрее всего среди всех тренеров за историю клуба добравшись до своего десятого поражения.

В следующем туре французского чемпионата занимающему шестнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1 «Нанту» предстоит сыграть гостевой матч с «Ниццей». Он состоится в последний день марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Нант Жослен Гурвеннек

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