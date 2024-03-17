Головин попал в заявку «Монако»

В рамках 26-го тура чемпионата Франции «Монако» на домашнем стадионе примет «Лорьян». Российский полузащитник монегасков Александр Головин включен в заявку команды на предстоящую встречу. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Матч состоится на стадионе в Монако сегодня, 17 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В преддверии этого поединка хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости – 15-е. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл 22 матча. 27-летний полузащитник записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.