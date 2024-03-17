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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» ожила и разобралась с конкурентами из «Ланса»

17 Марта 2024 • 01:00 Комментировать
Ланс
1:3
Ницца

Претенденты на борьбу за второе место в чемпионате Франции, «Ланс» и «Ницца», встретились в 26-м туре. Гости, провалив несколько матчей подряд, сегодня были на высоте и победили, превратив в голы каждый удар в створ. «Ницце» помог быстрый гол в контратаке, Мохамед-Али Чо вывел фактически на пустые ворота Теремаса Моффи, а по счету этот коллектив играть умеет. Что и Элю Вахи в первом тайме не попали в створ, загубив свои шансы.

Вахи исправился на 52-й минуте, но его результативная попытка отменена - вне игры. Разыгран мяч, и Чо помог Кефрену Тюраму удвоить счет после оплошности со стороны Нампали Менди. Пабло Росарио заработал пенальти, и Моффи оформил дубль - 0:3. Вахи свой гол забил, но игру уже было не спасти.

«Ницца» взмыла на четвертое место и опережает противника на очко.

Протокол игры  
Ланс1:3Ницца
  11'Моффи Теремас (0:1)
  53'Тюрам Кефрен (0:2)
  67'Моффи Теремас (0:3)
(1:3) Вахи Элю76'  
Самба БрисГради Жонатан 46' (Хусанов Абдукодир ( 46'  65') Дансо КевинМедина ФакундоАгилар Рубен  37' 63' (Саид Уэсли ( 63') Франковски Пшемыслав  62'Менди Нампали 63' (Диуф Энди ( 63') Эль-Айнауи Нейл 76' (Томассон Адриен ( 76'  89') Коста Давид 77' (Фюльжени Анжело ( 77') Сотока ФлорианВахи Элю
Запасные: Гилавоги МорганАйдара МассадиоАбдул-Самед СалисЛека Жан-Луи
Булка МарцинЛотомба ЖорданТодибо Жан-КлерДанте БонфимПерро Ромен  46'Тюрам Кефрен  40'Росарио Пабло  78' 82' (Менди Антуан ( 82') Сансон Морган 31' (Лоше Том ( 31') Чо Мохамед-Али 61' (Лаборд Гаэтан ( 61') Моффи Теремас 82' (Клод-Морис Алексис ( 82') Бога Жереми 60' (Гессан Эванн ( 60')
Запасные: Дауда ТраореДюпе МаксимБальде АлиуДумбуя Амиду
16 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Ланс — Ницца чемпионата Франции — 16 марта 2024
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