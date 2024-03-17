«Ницца» ожила и разобралась с конкурентами из «Ланса»

Претенденты на борьбу за второе место в чемпионате Франции, «Ланс» и «Ницца», встретились в 26-м туре. Гости, провалив несколько матчей подряд, сегодня были на высоте и победили, превратив в голы каждый удар в створ. «Ницце» помог быстрый гол в контратаке, Мохамед-Али Чо вывел фактически на пустые ворота Теремаса Моффи, а по счету этот коллектив играть умеет. Что и Элю Вахи в первом тайме не попали в створ, загубив свои шансы.

Вахи исправился на 52-й минуте, но его результативная попытка отменена - вне игры. Разыгран мяч, и Чо помог Кефрену Тюраму удвоить счет после оплошности со стороны Нампали Менди. Пабло Росарио заработал пенальти, и Моффи оформил дубль - 0:3. Вахи свой гол забил, но игру уже было не спасти.

«Ницца» взмыла на четвертое место и опережает противника на очко.