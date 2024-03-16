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Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» одержал первую победу в году, одолев «Нант»

16 Марта 2024 • 20:57 Комментировать
Нант
1:3
Страсбург
окончен

В 26-м туре Лиги 1 «Нант» принимал «Страсбург», не побеждавший в чемпионате с конца декабря. Уже на третьей минуте Кевин Гамейро завершил атаку гостей метким ударом - 0:1. В ответ Эрай Кёмерт наносил удар головой, блокировано, но удалось добить ногой - 1:1. После перерыва после ошибки Натана Зезе Эмануэль Эмега забил победный гол - 1:2. Он же поставил точку на 78-й минуте, оформив дубль.

«Нант» остается на третьем месте с конца, противник вышел на 12-ю строчку после первой победы за 9 туров.

Протокол игры  
Нант1:3Страсбург
  3'Гамейро Кевин (0:1)
(1:1) Кёмерт Эрай35'  
  62'Эмега Эмануэль (1:2)
  78'Эмега Эмануэль (1:3)
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльКёмерт Эрай  90'Зезе Натан  33' 72' (Бамба Абдул-Кадер ( 72') Амьен-Аду КельвенСиссоко МуссаЧиривелья Педро 80' (Мутуссами Самуэль ( 80') Кадевере Тино 66' (Траоре Бени ( 66') Молле Флоран 72' (Коцца Николя ( 72') Саймон МозесМохамед Мостафа 80' (Аблин Маттис ( 80')
Запасные: Паллуа НиколяКоко МаркусДюверн Жан-КевинДескамп Реми
Беллаароуч АлааГильберт ФредерикПеррен Люка 90' (Басея Стивен ( 90') Соу Саиду  35'Сеная Марвин  18'Сантос АндрейДиарра ХабибДелен ТомаБаква Дилан  83' 90' (Себас Жереми ( 90') Эмега Эмануэль 90' (Абубакар Али ( 90') Гамейро Кевин 76' (Нзингула Рабби ( 76')
Запасные: Дрейер МаттьеБеших МохамедАолу Жан-ЭдеДеминге ДжессиПьерре Александре
16 марта. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Нант — Страсбург чемпионата Франции — 16 марта 2024
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