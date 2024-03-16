«Страсбург» одержал первую победу в году, одолев «Нант»

В 26-м туре Лиги 1 «Нант» принимал «Страсбург», не побеждавший в чемпионате с конца декабря. Уже на третьей минуте Кевин Гамейро завершил атаку гостей метким ударом - 0:1. В ответ Эрай Кёмерт наносил удар головой, блокировано, но удалось добить ногой - 1:1. После перерыва после ошибки Натана Зезе Эмануэль Эмега забил победный гол - 1:2. Он же поставил точку на 78-й минуте, оформив дубль.
«Нант» остается на третьем месте с конца, противник вышел на 12-ю строчку после первой победы за 9 туров.
Протокол игры
|3'Гамейро Кевин (0:1)
|(1:1) Кёмерт Эрай35'
|62'Эмега Эмануэль (1:2)
|78'Эмега Эмануэль (1:3)
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Кёмерт Эрай• 90'Зезе Натан 33'72' (Бамба Абдул-Кадер (72') •Амьен-Аду Кельвен•Сиссоко Мусса•Чиривелья Педро80' (Мутуссами Самуэль (80') •Кадевере Тино66' (Траоре Бени (66') •Молле Флоран72' (Коцца Николя (72') •Саймон Мозес•Мохамед Мостафа80' (Аблин Маттис (80')
Запасные: Паллуа Николя•Коко Маркус•Дюверн Жан-Кевин•Дескамп Реми
Беллаароуч Алаа•Гильберт Фредерик•Перрен Люка90' (Басея Стивен (90') •Соу Саиду• 35'Сеная Марвин• 18'Сантос Андрей•Диарра Хабиб•Делен Тома•Баква Дилан 83'90' (Себас Жереми (90') •Эмега Эмануэль90' (Абубакар Али (90') •Гамейро Кевин76' (Нзингула Рабби (76')
16 марта. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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