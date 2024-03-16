«Страсбург» одержал первую победу в году, одолев «Нант»

В 26-м туре Лиги 1 «Нант» принимал «Страсбург», не побеждавший в чемпионате с конца декабря. Уже на третьей минуте Кевин Гамейро завершил атаку гостей метким ударом - 0:1. В ответ Эрай Кёмерт наносил удар головой, блокировано, но удалось добить ногой - 1:1. После перерыва после ошибки Натана Зезе Эмануэль Эмега забил победный гол - 1:2. Он же поставил точку на 78-й минуте, оформив дубль.

«Нант» остается на третьем месте с конца, противник вышел на 12-ю строчку после первой победы за 9 туров.