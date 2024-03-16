«ПСЖ» расстанется с известным игроком

«ПСЖ» собирается расстаться с одним из футболистов по окончании нынешнего сезона, информирует AS. Речь идет о вратаре Кейлоре Навасе.

37-летний вратарь связан трудовыми обязательствами с парижским топ-клубом до конца июня. Стороны не станут подписывать новый контракт. За французский коллектив Навас выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие лишь в четырех поединках.

После 25 туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 56 баллов. Столичный коллектив занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков. Следующий матч парижане сыграют с «Монпелье».