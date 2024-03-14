«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в португальском «Спортинге»

В руководстве «ПСЖ» определились с заменой уходящему из клуба Килиану Мбаппе.

Как сообщает инсайдер Педру Алмейда, во французской команде нацелились на приобретение форварда лиссабонского «Спортинга» и сборной Швеции Виктора Дьёкереша.

Стоит отметить, что в текущем сезоне шведский нападающий провёл за португальцев 37 встреч, отличившись 33 забитыми мячами и 12 ассистами.

По оценке известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

Ранее Мбаппе объявил, что покинет «ПСЖ» в конце сезона. По информации различных СМИ, Килиан подпишет соглашение с мадридским «Реалом».