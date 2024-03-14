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Чемпионат Франции. Лига 1

«Это супер»: Дешам рад, что Мбаппе стал меньше играть в «ПСЖ»

14 Марта 2024 • 18:49 Комментировать

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на ситуацию нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ». Как известно, в последнее время звёздный форвард стал получать меньше игрового времени – Луис Энрике часто заменяет Мбаппе или не выпускает с первых минут.

«Мбаппе стал меньше играть? Это супер, великолепно! Учитывая количество игр, которые он провёл, элемент свежести в больших турнирах является ключевым. Хорошо, когда у футболиста есть игровое время, но играть каждые три дня… будет усталость. Меня совершенно не беспокоит ситуация Килиана. Это выбор тренера», - цитирует Дешама Get French Football News.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Дидье Дешам Килиан Мбаппе ещё теги
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