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Мбаппе угрожает шашлычной

13 Марта 2024 • 14:32 Комментировать (1)

Владелец шашлычной Мохамед Хенни утверждает, что он получил жалобу от Килиана Мбаппе, а точнее от юриста, представляющего звезду «ПСЖ». Связано это с тем, что в заведении продают блюдо, названное в честь Мбаппе.

Как сообщает RMC Sport, владельцу заведения была предоставлена неделя на то, чтобы переименовать блюдо.

«Господин Хенни использует имя Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив на это разрешения», - говорится в письме от юриста.
«У такого большого футболиста есть время, чтобы подумать обо мне и напасть на меня. Я никому не навредил, я шутник. Вам не стыдно? Подаёте жалобу совершенно ни за что?» - вопрошает Хенни.

Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»  

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
13 Марта 2024 в 15:04
ай таперича ничё низ-зя будеть называць мбапой черипашкой и губа-шлёпом.. хе..
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