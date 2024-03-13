Мбаппе угрожает шашлычной

Владелец шашлычной Мохамед Хенни утверждает, что он получил жалобу от Килиана Мбаппе, а точнее от юриста, представляющего звезду «ПСЖ». Связано это с тем, что в заведении продают блюдо, названное в честь Мбаппе.

Как сообщает RMC Sport, владельцу заведения была предоставлена неделя на то, чтобы переименовать блюдо.

«Господин Хенни использует имя Мбаппе в коммерческих и рекламных целях, не получив на это разрешения», - говорится в письме от юриста.

«У такого большого футболиста есть время, чтобы подумать обо мне и напасть на меня. Я никому не навредил, я шутник. Вам не стыдно? Подаёте жалобу совершенно ни за что?» - вопрошает Хенни.

Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть за «Реал»