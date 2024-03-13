​Азар вернулся в «Лилль» и удивился прогрессу клуба

Закончивший карьеру Эден Азар стал почетным гостем «Лилля», в котором он начинал свою карьеру и впервые громко заявил о себе, накануне матча с «Ренном». Азар осмотрел тренировочный центр клуба, названный в его честь, а затем порадовался громкой овации болельщиков перед началом матча.

Правда, первый тайм обернулся конфузом - «доги» пропустили два мяча и с большим трудом смогли сравнять счет во второй половине встречи.

Напомним, что в составе «Лилля» Азар стал чемпионом Франции в 2011 году, после чего перебрался в лондонский «Челси». Карьеру он закончил уже в мадридском «Реале» в 32 года.