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Чемпионат Франции. Лига 1

​Азар подшутил над собой, открывая тренировочный центр

11 Марта 2024 • 19:18 Комментировать

«Лилль» решил назвать тренировочный центр в честь известного вингера Эдена Азара, выступавшего за команду в своё время.

Во время открытия центра бельгиец, завершивший карьеру прошлой осенью, подшутил над самим собой.

«Я могу сказать только одно. Это база Эдена Азара. Поэтому ни спортзала, ни бега. Только игра в футбол и сломанные лодыжки!» - сказал Азар.

Стоит напомнить, что Эден Азар из-за частых травм не смог заиграть в «Реале». Летом 2019 года за трансфер бельгийского вингера мадридский клуб заплатил более 100 миллионов евро.

Отметим, что Азар повесил бутсы на гвоздь уже в 32 года.

Азар: «Я смогу сказать детям, что являюсь кумиром в «Реале»… ой, в «Лилле»

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Эден Азар
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