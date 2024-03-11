Головин оценил своё достижение в «Монако»

«Какие эмоции после того, как сыграл 200-й матч в составе «Монако»? Отличные, особенно после победы. Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр это солидный рубеж», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».