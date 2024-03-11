Головин оценил своё достижение в «Монако»

Российский хавбек Александр Головин принял участие в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга» (1:0). Эта игра стала для полузащитника 200-й за «Монако».
«Какие эмоции после того, как сыграл 200-й матч в составе «Монако»? Отличные, особенно после победы. Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр это солидный рубеж», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел 22 поединка. На счету россиянина шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. По итогам 25 туров «Монако» занимает третье место в Лиге 1.
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