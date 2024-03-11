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Чемпионат Франции. Лига 1

Данилу: «Не думаю, что «ПСЖ» испытывает трудности, когда Мбаппе нет в старте»

11 Марта 2024 • 02:43 Комментировать
ПСЖ
2:2
Реймс

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра считает, что фактор отсутствия Килиана Мбаппе не стоит переоценивать.

В воскресенье команда Луиса Энрике не смогла обыграть в родных стенах «Реймс» в поединке Лиги 1 (2:2). Мбаппе вышел на замену на 73-й минуте вместе с Усманом Дембеле, однако звёздным французам не удалось принести парижскому гранду победу.

«Испытываем ли мы дополнительные трудности, когда Мбаппе не выходит в старте? Я так не думаю. Он выходил в основе против «Монако», и тогда тоже была ничья.

Тренер доверяет всем игрокам. Килиан остаётся в запасе ещё и потому, что ему тоже нужен отдых, ведь впереди матчи Лиги чемпионов и Кубка Франции. Думаю, оставаться на скамейке в некоторых случаях – это нормально», – цитирует RMC Sport Перейру.

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