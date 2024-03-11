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Чемпионат Франции. Лига 1

Дубль Обамеянга позволил «Марселю» переиграть «Нант»

11 Марта 2024 • 00:47 Комментировать
Марсель
2:0
Нант

В последнем матче 25-го тура Лиги 1 «Марсель» играл против «Нанта», который ведёт борьбу за выживание. На 17-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг на все 100 использовал свой шанс в штрафной и не оставил шансов голкиперу - 1:0. Он же отличился за 11 минут до конца игры, оформив дубль.

Марсельцы после третьей победы подряд идут на чистом седьмом месте. Соперник же откатился в зону стыков.

Протокол игры  
Марсель2:0Нант
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик17'  
(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик79'  
Лопес ПауМеите БамоМбемба Шансель  90'Балерди ЛеонардоГарсия Улиссес 59' (Кондогбия Жоффрей ( 59') Верету ЖорданГуйе Папе 59' (Мерлен Кентен ( 59') Арит АминСарр Исмаила 90' (Луис Энрике I ( 90') Обамеянг Пьер-Эмерик  74' 82' (Мумбанья Фарис ( 82') Ндиайе Ильман 58' (Онана Жан ( 58')
Запасные: Спаранья СтефанУнаи АззединБланко РубенКорреа Хоакин
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльКёмерт ЭрайЗезе НатанАмьен-Аду Кельвен  45' 46' (Мохамед Мостафа ( 46') Коцца Николя 68' (Коко Маркус ( 68') Сиссоко Мусса  90'Дуглас Гомес  27' 82' (Бамба Абдул-Кадер ( 82') Чиривелья Педро 46' (Молле Флоран ( 46') Кадевере Тино 61' (Траоре Бени ( 61') Саймон Мозес
Запасные: Паллуа НиколяАблин МаттисМутуссами СамуэльДескамп Реми
10 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Нант

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