Дубль Обамеянга позволил «Марселю» переиграть «Нант»

В последнем матче 25-го тура Лиги 1 «Марсель» играл против «Нанта», который ведёт борьбу за выживание. На 17-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг на все 100 использовал свой шанс в штрафной и не оставил шансов голкиперу - 1:0. Он же отличился за 11 минут до конца игры, оформив дубль.
Марсельцы после третьей победы подряд идут на чистом седьмом месте. Соперник же откатился в зону стыков.
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик17'
|(2:0) Обамеянг Пьер-Эмерик79'
Лопес Пау•Меите Бамо•Мбемба Шансель• 90'Балерди Леонардо•Гарсия Улиссес59' (Кондогбия Жоффрей (59') •Верету Жордан•Гуйе Папе59' (Мерлен Кентен (59') •Арит Амин•Сарр Исмаила90' (Луис Энрике I (90') •Обамеянг Пьер-Эмерик 74'82' (Мумбанья Фарис (82') •Ндиайе Ильман58' (Онана Жан (58')
Запасные: Спаранья Стефан•Унаи Аззедин•Бланко Рубен•Корреа Хоакин
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Кёмерт Эрай•Зезе Натан•Амьен-Аду Кельвен 45'46' (Мохамед Мостафа (46') •Коцца Николя68' (Коко Маркус (68') •Сиссоко Мусса• 90'Дуглас Гомес 27'82' (Бамба Абдул-Кадер (82') •Чиривелья Педро46' (Молле Флоран (46') •Кадевере Тино61' (Траоре Бени (61') •Саймон Мозес
10 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).
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