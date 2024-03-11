Дубль Обамеянга позволил «Марселю» переиграть «Нант»

В последнем матче 25-го тура Лиги 1 «Марсель» играл против «Нанта», который ведёт борьбу за выживание. На 17-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг на все 100 использовал свой шанс в штрафной и не оставил шансов голкиперу - 1:0. Он же отличился за 11 минут до конца игры, оформив дубль.

Марсельцы после третьей победы подряд идут на чистом седьмом месте. Соперник же откатился в зону стыков.