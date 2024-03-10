Президент «ПСЖ»: «У нас самый молодой состав среди топ-10 клубов Европы»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи доволен успехами команды в текущем сезоне.

Парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1, а также впервые за три года сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это длинная история. В начале сезона речь шла о том, чтобы построить команду на будущее, на ближайшие шесть-восемь лет.

У нас самый молодой состав среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов, а также самый молодой среди десяти лучших клубов Европы. Мы гордимся этим, и очень здорово, что мы следуем стратегии, в том числе активно задействуя французских игроков», – приводит журналист Адриен Гренье высказывание аль-Хелаифи.