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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: «У нас самый молодой состав среди топ-10 клубов Европы»

10 Марта 2024 • 23:37 Комментировать (1)
ПСЖ
2:2
Реймс

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи доволен успехами команды в текущем сезоне.

Парижане лидируют в турнирной таблице Лиги 1, а также впервые за три года сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов – это длинная история. В начале сезона речь шла о том, чтобы построить команду на будущее, на ближайшие шесть-восемь лет.

У нас самый молодой состав среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов, а также самый молодой среди десяти лучших клубов Европы. Мы гордимся этим, и очень здорово, что мы следуем стратегии, в том числе активно задействуя французских игроков», – приводит журналист Адриен Гренье высказывание аль-Хелаифи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
10 Марта 2024 в 23:51
а что толку то? от Лч вы еще дальше чем были когда либо. миллиарды потрачены впустую.
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