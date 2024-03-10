Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» в концовке ушёл от поражения в матче с «Ренном»

10 Марта 2024 • 21:05 Комментировать
Лилль
2:2
Ренн

Завершился матч 25-го тура Лиги 1, в котором играли претенденты на еврокубковые места, «Лилль» и «Ренн». Уже на первой минуте Бенжамен Буриго отдал мяч, и Людовик Блас с близкого расстояния головой отправил его в сетку - 0:1. На 20-й минуте еще один успех гостей - Арно Мюинга удвоил счет ударом из пределов штрафной. Джонатан Дэвид имел лучший момент у своей команды в первом тайме, но попал в штангу. Дэвид добился своего на 85-й минуте, завершив опасную атаку - 1:2. А в начале компенсированного времени форвард оформил дубль ударом с лета - 2:2.

«Лилль» больше не чередует победы и поражения, по итогам тура он идет четвертым, соперник занимает восьмое место.

Протокол игры  
Лилль2:2Ренн
  1'Блас Людовик (0:1)
  20'Мюинга Арно (0:2)
(1:2) Дэвид Джонатан84'  
(2:2) Дэвид Джонатан90'  
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоДиаките Бафоде  26'Йоро Лени  53'Исмаили Гонсалвес 58' (Языджи Юсуф ( 58') Андре Бенжамин 82' (Буадди Айюб ( 82') Бенталеб Набиль  21' 58' (Кабелла Реми ( 58') Гомес Анхель  80'Жегрова Эдон 79' (Даго Треви ( 79'  83') Дэвид ДжонатанХаральдссон Хакон-Арнар 58' (Гудмундссон Габриэль ( 58')
Запасные: Малуда АаронРибейро АлександроМанноне ВитоКавалейру Иван
Манданда СтивДуэ ГелаВу КристоферТеате Артур 57' (Белосьян Женуэль ( 57') Трюффер Адриен  9'Буриго Бенжамен 90' (Сейду Алиду ( 90') Сантамария БатистМатусива АзорБлас Людовик  51'Гуйри АминМюинга Арно 86' (Террье Мартен ( 86')
Запасные: Галлон ГотьеОмари ВармедЛамбурд МатисСалах ИбрагимЙылдырым БертугСиссе Джауи
10 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Ренн

Новости по матчу

Сегодня, 10 Марта
14:28
На стадионе «Лилля» можно купить специальный бургер в честь Азара
09 Марта
15:38
Актуальная ставка и прогноз на матч Лилль — Ренн чемпионата Франции — 10 марта 2024
10:58
«Лилль» не хочет продавать Йоро в «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю
Спортивные новости
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Мец Мец
Клермон Клермон
1
0
2.33 3.25 3.00
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
Монако Монако
0
1
3.35 3.70 1.99
Видео
Окончен
Гавр Гавр
Тулуза Тулуза
1
0
2.31 3.35 2.95
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Ренн Ренн
2
2
1.96 3.50 3.65
Видео
57 мин
Марсель Марсель
Нант Нант
1
0
1.53 4.10 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
23:37 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «У нас самый молодой состав среди топ-10 клубов Европы» 1
21:05 · Франция. Лига 1
«Лилль» в концовке ушёл от поражения в матче с «Ренном»
18:59 · Франция. Лига 1
«Монако» с минимальным перевесом переиграл «Страсбург»
17:38 · Франция. Лига 1
Энрике: «Желаю Мбаппе всего наилучшего в будущем»
17:28 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелился на игрока «ПСЖ»
16:58 · Франция. Лига 1
​Мбаппе вышел на замену, но не спас «ПСЖ» от третьей осечки подряд
16:30 · Франция. Лига 1
«Страсбург» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
16:27 · Франция. Лига 1
Кузяев — в основе «Гавра» на матч с «Тулузой»
16:08 · Франция. Лига 1
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»
15:25 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, боится ли «Реал» встречи с «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов
14:34 · Франция. Лига 1
​Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на матч с «Реймсом»
14:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Реймс»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
14:28 · Франция. Лига 1
На стадионе «Лилля» можно купить специальный бургер в честь Азара
14:21 · Франция. Лига 1
Черчесов назвал лучшего российского футболиста
12:39 · Франция. Лига 1
Кузяев вернулся в заявку «Гавра» после дисквалификации
Все новости
Рекомендуем