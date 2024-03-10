«Лилль» в концовке ушёл от поражения в матче с «Ренном»

Завершился матч 25-го тура Лиги 1, в котором играли претенденты на еврокубковые места, «Лилль» и «Ренн». Уже на первой минуте Бенжамен Буриго отдал мяч, и Людовик Блас с близкого расстояния головой отправил его в сетку - 0:1. На 20-й минуте еще один успех гостей - Арно Мюинга удвоил счет ударом из пределов штрафной. Джонатан Дэвид имел лучший момент у своей команды в первом тайме, но попал в штангу. Дэвид добился своего на 85-й минуте, завершив опасную атаку - 1:2. А в начале компенсированного времени форвард оформил дубль ударом с лета - 2:2.
«Лилль» больше не чередует победы и поражения, по итогам тура он идет четвертым, соперник занимает восьмое место.
Протокол игры
|1'Блас Людовик (0:1)
|20'Мюинга Арно (0:2)
|(1:2) Дэвид Джонатан84'
|(2:2) Дэвид Джонатан90'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Диаките Бафоде• 26'Йоро Лени• 53'Исмаили Гонсалвес58' (Языджи Юсуф (58') •Андре Бенжамин82' (Буадди Айюб (82') •Бенталеб Набиль 21'58' (Кабелла Реми (58') •Гомес Анхель• 80'Жегрова Эдон79' (Даго Треви (79') • 83'Дэвид Джонатан•Харальдссон Хакон-Арнар58' (Гудмундссон Габриэль (58')
Манданда Стив•Дуэ Гела•Ву Кристофер•Теате Артур57' (Белосьян Женуэль (57') •Трюффер Адриен• 9'Буриго Бенжамен90' (Сейду Алиду (90') •Сантамария Батист•Матусива Азор•Блас Людовик• 51'Гуйри Амин•Мюинга Арно86' (Террье Мартен (86')
10 марта. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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