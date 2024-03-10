«Лилль» в концовке ушёл от поражения в матче с «Ренном»

Завершился матч 25-го тура Лиги 1, в котором играли претенденты на еврокубковые места, «Лилль» и «Ренн». Уже на первой минуте Бенжамен Буриго отдал мяч, и Людовик Блас с близкого расстояния головой отправил его в сетку - 0:1. На 20-й минуте еще один успех гостей - Арно Мюинга удвоил счет ударом из пределов штрафной. Джонатан Дэвид имел лучший момент у своей команды в первом тайме, но попал в штангу. Дэвид добился своего на 85-й минуте, завершив опасную атаку - 1:2. А в начале компенсированного времени форвард оформил дубль ударом с лета - 2:2.

«Лилль» больше не чередует победы и поражения, по итогам тура он идет четвертым, соперник занимает восьмое место.