«Монако» с минимальным перевесом переиграл «Страсбург»

«Монако» гостил у «Страсбурга» в 25-м туре Лиги 1. В первом тайме команды регулярно били по воротам, но чаще всего мяч летел мимо, а также голкиперы здорово играли в рамке. После перерыва также не было голевых атак до 72-й минуты, когда Элиссе Бен Сехир получил мяч от Манеса Аклиуша и закрутил мяч в левую девятку - 0:1. Александр Головин отметился неплохим ударом со штрафного (парировано) и желтой карточкой.
Его команда победила и идет на чистом третьем месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
|72'Бен Сехир Элиссе (0:1)
Беллаароуч Алаа•Дукуре Исмаэль 74'80' (Абубакар Али (80') •Перрен Люка•Соу Саиду•Гильберт Фредерик•Делен Тома80' (Себас Жереми (80') •Баква Дилан•Сиссоко Ибраима•Диарра Хабиб•Мванга Жуниор68' (Сеная Марвин (68') •Эмега Эмануэль
Маецки Радослав•Синго Вилфред• 44'Марипан Гильермо•Керер Тило•Уаттара Кассум59' (Якобс Исмаил (59') •Минамино Такуми 5'59' (Бен Сехир Элиссе (59') •Фофана Юссуф59' (Аклиуш Манес (59') •Закария Денис•Головин Александр• 82'Балогун Фоларин•Бен-Йеддер Виссам88' (Магасса Сунгуту (88')
Запасные: Мишель Люка•Кён Филипп•Вандерсон V•Кулибали Мамаду•Диоп Эден
10 марта. Стадион "де ла Мейно".
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