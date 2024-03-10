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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» с минимальным перевесом переиграл «Страсбург»

10 Марта 2024 • 18:59 Комментировать
Страсбург
0:1
Монако
окончен

«Монако» гостил у «Страсбурга» в 25-м туре Лиги 1. В первом тайме команды регулярно били по воротам, но чаще всего мяч летел мимо, а также голкиперы здорово играли в рамке. После перерыва также не было голевых атак до 72-й минуты, когда Элиссе Бен Сехир получил мяч от Манеса Аклиуша и закрутил мяч в левую девятку - 0:1. Александр Головин отметился неплохим ударом со штрафного (парировано) и желтой карточкой.

Его команда победила и идет на чистом третьем месте, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Страсбург0:1Монако
  72'Бен Сехир Элиссе (0:1)
Беллаароуч АлааДукуре Исмаэль  74' 80' (Абубакар Али ( 80') Перрен ЛюкаСоу СаидуГильберт ФредерикДелен Тома 80' (Себас Жереми ( 80') Баква ДиланСиссоко ИбраимаДиарра ХабибМванга Жуниор 68' (Сеная Марвин ( 68') Эмега Эмануэль
Запасные: Дрейер МаттьеБасея СтивенСантос АндрейНзингула РаббиАолу Жан-ЭдеПьерре Александре
Маецки РадославСинго Вилфред  44'Марипан ГильермоКерер ТилоУаттара Кассум 59' (Якобс Исмаил ( 59') Минамино Такуми  5' 59' (Бен Сехир Элиссе ( 59') Фофана Юссуф 59' (Аклиуш Манес ( 59') Закария ДенисГоловин Александр  82'Балогун ФоларинБен-Йеддер Виссам 88' (Магасса Сунгуту ( 88')
Запасные: Мишель ЛюкаКён ФилиппВандерсон VКулибали МамадуДиоп Эден
10 марта. Стадион "де ла Мейно".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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