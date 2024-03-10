«Монако» с минимальным перевесом переиграл «Страсбург»

«Монако» гостил у «Страсбурга» в 25-м туре Лиги 1. В первом тайме команды регулярно били по воротам, но чаще всего мяч летел мимо, а также голкиперы здорово играли в рамке. После перерыва также не было голевых атак до 72-й минуты, когда Элиссе Бен Сехир получил мяч от Манеса Аклиуша и закрутил мяч в левую девятку - 0:1. Александр Головин отметился неплохим ударом со штрафного (парировано) и желтой карточкой.

Его команда победила и идет на чистом третьем месте, соперник - 14-й.