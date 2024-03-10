Энрике: «Желаю Мбаппе всего наилучшего в будущем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем уходе нападающего команды Килиана Мбаппе.

— Я желаю Килиану Мбаппе всего наилучшего в будущем. Это фантастический игрок, — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 34 мяча и записал на свой счет семь результативных передач.

Предстоящим летом у французского голеадора истекает трудовой договор с «ПСЖ». По данным СМИ, нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Напомним, что Мбаппе выступает за парижан с 2018 года, перебравшись из «Монако».



