Головин проводит двухсотый матч за «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин проводит свой двухсотый матч в футболке французского клуба.

В эти минуты «Монако» встречается на выезде со «Страсбургом» в рамках 25-го тура Лиги 1. Отметим, что Головин вышел на поле в стартовом составе своей команды. Для 28-летнего Головина этот матч стал двухсотым за «Монако».

Напомним, россиянин выступает за монегасков с 2018 года. В 199 сыгранных матчах во всех турнирах Головин забил 31 гол и записал на свой счет 37 результативных передач.

Действующий контракт Головина с «Монако» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 30 миллионов евро.

Следить за ходом событий в матче «Страсбург» - «Монако» можно по данной ссылке.