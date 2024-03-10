​Мбаппе вышел на замену, но не спас «ПСЖ» от третьей осечки подряд

В воскресенье «ПСЖ» принимал «Реймс» в 25-м туре чемпионата Франции. Луис Энрике решил приберечь некоторых игроков, в частности Килиана Мбаппе – звёздный форвард со скамейки запасных наблюдал за тем, как команда пропустила быстрый гол. Вскоре после углового парижане отыгрались благодаря автоголу, а уже чуть позже сумбурный гол забил Рамуш. Казалось, «ПСЖ» уже не отпустит соперника, но незадолго до перерыва «Реймс» отыгрался, и на табло горел счёт 2:2.

По ходу второго тайма Энрике начал усиливать атаку: сначала на замену вышел Коло-Муани, а позже – Мбаппе и Дембеле. Тем не менее, склонить чаши весов в свою сторону «ПСЖ» не смог – в итоге 2:2.

«ПСЖ» в третьем туре подряд сыграл вничью. Впрочем, команда Луиса Энрике по-прежнему уверенно лидирует – до ближайшего преследователя 10 баллов.

Протокол игры