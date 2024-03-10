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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе вышел на замену, но не спас «ПСЖ» от третьей осечки подряд

10 Марта 2024 • 16:58 Комментировать
ПСЖ
2:2
Реймс
окончен

В воскресенье «ПСЖ» принимал «Реймс» в 25-м туре чемпионата Франции. Луис Энрике решил приберечь некоторых игроков, в частности Килиана Мбаппе – звёздный форвард со скамейки запасных наблюдал за тем, как команда пропустила быстрый гол. Вскоре после углового парижане отыгрались благодаря автоголу, а уже чуть позже сумбурный гол забил Рамуш. Казалось, «ПСЖ» уже не отпустит соперника, но незадолго до перерыва «Реймс» отыгрался, и на табло горел счёт 2:2.

По ходу второго тайма Энрике начал усиливать атаку: сначала на замену вышел Коло-Муани, а позже – Мбаппе и Дембеле. Тем не менее, склонить чаши весов в свою сторону «ПСЖ» не смог – в итоге 2:2.

«ПСЖ» в третьем туре подряд сыграл вничью. Впрочем, команда Луиса Энрике по-прежнему уверенно лидирует – до ближайшего преследователя 10 баллов.

Протокол игры

 
ПСЖ2:2Реймс
  7'Манетси Маршал (0:1)
(1:1) Абдельамид Юнис17'  
(2:1) Рамуш Гонсалу19'  
  45'Дьяките Умар (2:2)
Навас КейлорХакими Ашраф  54'Данилу Перейра 70' (Мендеш Нуну ( 70') Бералдо ЛукасЭрнандес ЛюкаСолер Карлос 73' (Дембеле Усман ( 73') Угарте Мануэль  42'Заир-Эмери УорренКан-Ин ЛиРамуш Гонсалу 73' (Мбаппе Килиан ( 73') Баркола Бредли 69' (Коло-Муани Рандаль ( 69')
Запасные: Мукиэле НордиМаюлу СенниВитинья IIФабиан РуисДоннарумма ДжанлуиджиКюрзава Левен
Диуф ЙеваннФоке ТомасАгбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисДе Смет Тибо  39' 59' (Акиеме Серхио ( 59') Ито Дзюня  79' 83' (Хадра Реда ( 83') Атангана-Эдоа Валентин 72' (Ричардсон Амир ( 72') Манетси МаршалДарами МохаммедТеума Тедди 83' (Стамбули Бенжамен ( 83') Дьяките Умар
Запасные: Ольеро АлександрДиакон МамадуКоне АмадуНакамура КейтоКуду Теренс
10 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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