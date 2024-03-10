Кузяев — в основе «Гавра» на матч с «Тулузой»

Сегодня, 10 марта, «Гавр» примет на своём поле «Тулузу» в рамках матча 25-го тура французской Лиги 1.

Пресс-служба «Гавра» опубликовала список тех игроков, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Тулузы». Отметим, что российский полузащитник команды Далер Кузяев оказался в составе. Полностью стартовый состав «Гавра» выглядит таким образом: Десма (вр), Льорис, Юте-Кинкуэ, Санганте, Таргаллин, Кузяев, Туре, Байо, Касимир, Айю.

В нынешнем сезоне 31-летний Кузяев принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Начало матча между «Гавром» и «Тулузой» запланировано на 17:00 по московскому времени.