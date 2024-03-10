Головин — в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбургом»

Пресс-служба «Монако» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче против «Страсбурга».

Российский полузащитник монегасков Александр Головин попал в список стартовых 11 игроков. Полностью стартовый состав «Монако» выглядит следующим образом: Маецки (вр), Синго, Марипан, Керер, Уаттара, Фофана, Закария, Минамино, Головин, Бен-Йеддер, Балогун.

Встреча 25-го тура чемпионата Франции между «Страсбургом» и «Монако» пройдет сегодня, 10 марта. Начало поединка запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.