​Мбаппе – в запасе «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

В воскресенье «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Реймса». Рулевой гранда Лиги 1 Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Навас, Хакими, Данило, Беральдо, Люка Эрнандес, Угарте, Заир-Эмери, Солер, Ли Кан-Ин, Баркола, Рамуш.

Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумма, Рандаль Коло-Муани и Усман Дембеле оказались в числе тех, кто начнёт игру на скамейке запасных.

Матч Лиги 1 между «ПСЖ» и «Реймсом» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.