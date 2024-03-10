На стадионе «Лилля» можно купить специальный бургер в честь Азара

В воскресенье «Лилль» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Ренна». На стадионе «догов» в день игры будут продавать специальные бургеры – на верхней части булочки можно заметить очертания футболки Эдена Азара с десятым номером.

Кроме того, на арене можно будет приобрести напитки в бокалах с изображением Азара. Под этим «соусом» «Лилль» анонсирует какое-то «уникальное событие». Вероятно, Эден будет присутствовать на стадионе.

Эден Азар является воспитанником «Лилля». За первую команду «догов» бельгиец провёл 194 матча, в которых забил 50 голов и отдал 53 голевых паса. Осенью Азар объявил о решении завершить карьеру.