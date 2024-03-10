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Чемпионат Франции. Лига 1

Черчесов назвал лучшего российского футболиста

10 Марта 2024 • 14:21 Комментировать

Известный футбольный тренер Станислав Черчесов высказался о полузащитнике «Монако» и сборной России Александре Головине. Наставник назвал хавбека лучшим российским игроком.

«Если брать клубы, то, наверное, Головин. Мой «Ференцварош» играл с «Монако» в ЛЕ. Он в обоих матчах играл и доставил нам много неприятностей. Быть у себя лучшим в лиге - это одно, а в сборной - другая история», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Александр выступает за «Монако» с лета 2018 года. Его контракт с монегасками рассчитан до середины 2026-го.

В текущем сезоне Лиги 1 россиянин провел 21 матч, забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

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Монако Станислав Черчесов Александр Головин ещё теги
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