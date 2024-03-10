Кузяев вернулся в заявку «Гавра» после дисквалификации

Российский хавбек Далер Кузяев, отбывший четырехматчевую дисквалификацию, попал в заявку «Гавра» на поединок 25-го тура чемпионата Франции против «Тулузы». Об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Встреча состоится сегодня, 10 марта, на стадионе в Гавре. Начало поединка запланировано в 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Кузяев поучаствовал в 23 матчах. На счету полузащитника три забитых мяча и одна голевая передача. Трудовое соглашение российского игрока с «Гавром» рассчитано до середины 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.