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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может потерять очень важного футболиста

10 Марта 2024 • 10:22 Комментировать

Центральный защитник национальной сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Маркиньос может сменить клуб. Об этом сообщает аккаунт PSG COMMUNITY в социальных сетях.

Есть вероятность того, что южноамериканский футболист покинет парижан грядущим летом. За эту команду Маркиньос выступает с 2013 года.

Срок действующего трудового договора 29-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маркиньос провел 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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