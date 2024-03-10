«ПСЖ» может потерять очень важного футболиста

Центральный защитник национальной сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Маркиньос может сменить клуб. Об этом сообщает аккаунт PSG COMMUNITY в социальных сетях.

Есть вероятность того, что южноамериканский футболист покинет парижан грядущим летом. За эту команду Маркиньос выступает с 2013 года.

Срок действующего трудового договора 29-летнего защитника с «ПСЖ» рассчитан до середины 2028 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Маркиньос провел 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.