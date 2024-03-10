«Ланс» был сильнее конкурентов из «Бреста»

Претенденты на высокие места в Лиге 1, «Ланс» и «Брест», провели упорный матч 25-го тура. На 32-й минуте Рубен Агилар удачно сыграл головой, отправив мяч в сетку с нескольких метров. Давид Коста издали стрельнул и попал в штангу. После перерыва Флориан Сотока мог снимать все вопросы, но упустил свой шанс - промах. Уго Маньетти едва не отличился, здесь вратарь среагировал. И еще раз каркас ворот сыграл, на сей раз после попытки Мартина Сатриано.

После этой победы «Ланс» делит третье место с «Монако». «Брест» идет вторым с запасом в четыре очка.