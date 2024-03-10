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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» был сильнее конкурентов из «Бреста»

10 Марта 2024 • 00:52 Комментировать
Ланс
1:0
Брест
окончен

Претенденты на высокие места в Лиге 1, «Ланс» и «Брест», провели упорный матч 25-го тура. На 32-й минуте Рубен Агилар удачно сыграл головой, отправив мяч в сетку с нескольких метров. Давид Коста издали стрельнул и попал в штангу. После перерыва Флориан Сотока мог снимать все вопросы, но упустил свой шанс - промах. Уго Маньетти едва не отличился, здесь вратарь среагировал. И еще раз каркас ворот сыграл, на сей раз после попытки Мартина Сатриано.

После этой победы «Ланс» делит третье место с «Монако». «Брест» идет вторым с запасом в четыре очка.

Протокол игры  
Ланс1:0Брест
(1:0) Агилар Рубен32'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинХусанов Абдукодир  7'Агилар РубенМенди Нампали 82' (Абдул-Самед Салис ( 82') Эль-Айнауи НейлФранковски ПшемыславСотока ФлорианКоста Давид 82' (Томассон Адриен ( 82') Вахи Элю 72' (Саид Уэсли ( 72')
Запасные: Гилавоги МорганДиуф ЭндиПуйи ТомСишуба АяндаФюльжени АнжелоЛека Жан-Луи
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье ЛилианЛоко БрэдлиЛис-Мелу ПьеррМаньетти Уго  69' 71' (Мартен Жонас ( 71') Дель Кастильо Ромен 81' (Браими Билаль ( 81') Камара Махди 71' (Думбия Камори ( 71') Ле Дуарон Жереми 58' (Сатриано Мартин ( 58'  90') Мунье Стив 58' (Перейра-Лаже Матиаш ( 58')
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарЛебо АдриенКартилье Антонен
09 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Ланс Брест

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