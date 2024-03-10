«Ланс» был сильнее конкурентов из «Бреста»

Претенденты на высокие места в Лиге 1, «Ланс» и «Брест», провели упорный матч 25-го тура. На 32-й минуте Рубен Агилар удачно сыграл головой, отправив мяч в сетку с нескольких метров. Давид Коста издали стрельнул и попал в штангу. После перерыва Флориан Сотока мог снимать все вопросы, но упустил свой шанс - промах. Уго Маньетти едва не отличился, здесь вратарь среагировал. И еще раз каркас ворот сыграл, на сей раз после попытки Мартина Сатриано.
После этой победы «Ланс» делит третье место с «Монако». «Брест» идет вторым с запасом в четыре очка.
Протокол игры
|(1:0) Агилар Рубен32'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Хусанов Абдукодир• 7'Агилар Рубен•Менди Нампали82' (Абдул-Самед Салис (82') •Эль-Айнауи Нейл•Франковски Пшемыслав•Сотока Флориан•Коста Давид82' (Томассон Адриен (82') •Вахи Элю72' (Саид Уэсли (72')
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан•Локо Брэдли•Лис-Мелу Пьерр•Маньетти Уго 69'71' (Мартен Жонас (71') •Дель Кастильо Ромен81' (Браими Билаль (81') •Камара Махди71' (Думбия Камори (71') •Ле Дуарон Жереми58' (Сатриано Мартин (58') • 90'Мунье Стив58' (Перейра-Лаже Матиаш (58')
Запасные: Зогбе Люк•Кудерт Грегуар•Лебо Адриен•Картилье Антонен
09 марта. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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