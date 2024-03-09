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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» уверенно одолел конкурентов из «Лорьяна»

09 Марта 2024 • 20:51 Комментировать
Лорьян
0:2
Лион

В 25-м туре Лиги 1 встретились «Лорьян» и «Лион», команды из нижней половины таблицы, которые, тем не менее, находятся в отличной форме. Сегодня борьбы не получилось, и «ткачи» ничего не позволили создать сопернику. Первый тайм прошел без явных моментов, а на седьмой минуте второго тайма был открыт счет. Клинтон Мата прицельно навесил, а Николас Тальяфико головой поразил цель. Вскоре в контратаке Максанс Какере ассистировал партнеру, и Мама Бальде удвоил перевес гостей.

«Лион» поднялся на 10-е место в таблице, а соперник откатился на четвертую строчку с конца.

Протокол игры  
Лорьян0:2Лион
  52'Тальяфико Николас (0:1)
  64'Бальде Мама (0:2)
Мвого ИвонАджей НатаниэльЛапорт Жульен 81' (Бамба Дьенг ( 81') Туре СулейманКацерис ПаносАбергель ЛоранБакайоко Тьемуэ 73' (Тосин Айегун ( 73') Ле Бри ТеоКари Айман 73' (Буанани Бадредин ( 73') Бамба Мохаммед 81' (Крупи Эли Джуниор ( 81') Понсо Жульен 73' (Луза Имран ( 73')
Запасные: Гомис АльфредМенди Формоз IIIКалюлю ГедеонЙонгва Дарлин
Лопеш АнтониМата КлинтонО'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико НиколасКакере МаксансМатич НеманьяТолиссо КорентенФофана Малик 66' (Шерки Райан ( 66') Бальде Мама 66' (Орбан Гифт ( 66') Бенрахма Саид 76' (Милагрес Энрике ( 76')
Запасные: Кумбеди СаэльАдриэлсонАкуоку ПольПерри ЛукасЛоврен ДеянДиавара МамадуII
09 марта. Стадион "Стад де Мустуар".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лорьян

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