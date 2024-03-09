«Лион» уверенно одолел конкурентов из «Лорьяна»

В 25-м туре Лиги 1 встретились «Лорьян» и «Лион», команды из нижней половины таблицы, которые, тем не менее, находятся в отличной форме. Сегодня борьбы не получилось, и «ткачи» ничего не позволили создать сопернику. Первый тайм прошел без явных моментов, а на седьмой минуте второго тайма был открыт счет. Клинтон Мата прицельно навесил, а Николас Тальяфико головой поразил цель. Вскоре в контратаке Максанс Какере ассистировал партнеру, и Мама Бальде удвоил перевес гостей.
«Лион» поднялся на 10-е место в таблице, а соперник откатился на четвертую строчку с конца.
Протокол игры
|52'Тальяфико Николас (0:1)
|64'Бальде Мама (0:2)
Мвого Ивон•Аджей Натаниэль•Лапорт Жульен81' (Бамба Дьенг (81') •Туре Сулейман•Кацерис Панос•Абергель Лоран•Бакайоко Тьемуэ73' (Тосин Айегун (73') •Ле Бри Тео•Кари Айман73' (Буанани Бадредин (73') •Бамба Мохаммед81' (Крупи Эли Джуниор (81') •Понсо Жульен73' (Луза Имран (73')
Лопеш Антони•Мата Клинтон•О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас•Какере Максанс•Матич Неманья•Толиссо Корентен•Фофана Малик66' (Шерки Райан (66') •Бальде Мама66' (Орбан Гифт (66') •Бенрахма Саид76' (Милагрес Энрике (76')
09 марта. Стадион "Стад де Мустуар".
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