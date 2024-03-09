«Лион» уверенно одолел конкурентов из «Лорьяна»

В 25-м туре Лиги 1 встретились «Лорьян» и «Лион», команды из нижней половины таблицы, которые, тем не менее, находятся в отличной форме. Сегодня борьбы не получилось, и «ткачи» ничего не позволили создать сопернику. Первый тайм прошел без явных моментов, а на седьмой минуте второго тайма был открыт счет. Клинтон Мата прицельно навесил, а Николас Тальяфико головой поразил цель. Вскоре в контратаке Максанс Какере ассистировал партнеру, и Мама Бальде удвоил перевес гостей.

«Лион» поднялся на 10-е место в таблице, а соперник откатился на четвертую строчку с конца.