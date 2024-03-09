Мбаппе: «Выход в 1/4 финала ЛЧ – уже шаг вперёд, но мы хотим большего»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался об успехах своей команды в Лиге чемпионов.

Коллектив Луиса Энрике добыл путёвку в четвертьфинал турнира, одолев «Реал Сосьедад» с общим счётом 4:1.

«У нас очень молодая команда – думаю, самая молодая за всё время при нынешних владельцах. Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов – уже шаг вперёд, но все знают, что мы хотим большего. Мы должны оставаться скромными, но у нас есть амбиции. Наша цель – выиграть много трофеев в этом сезоне, мы хотим творить великие дела. Думаю, команда движется в правильном направлении.

Посмотрим, какой соперник нам достанется в 1/4 финала. Самое главное – сохранять концентрацию», – приводят французские СМИ слова Мбаппе.