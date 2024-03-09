Стало известно, почему затягивается возвращение Маркиньоса

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос по-прежнему не залечил травму.

Капитан команды Луиса Энрике пропустил два предыдущих поединка в Лиге 1, а в недавнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» (2:1) остался на скамейке запасных. По информации L'Equipe, бразилец также не сыграет и в предстоящей встрече чемпионата Франции против «Реймса», который состоится в воскресенье. Дело в том, что игрок до сих пор страдает от болевых ощущений, и в последнее время он не участвовал в командных тренировках парижан.

Маркиньос принял участие в 26 матчах «ПСЖ» в текущей кампании, записав себе в актив два голевых паса.