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Луис Энрике впечатлён новичком «ПСЖ» Беральдо

08 Марта 2024 • 22:21 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
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10.03 15:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике доволен выступлениями защитника Лукаса Беральдо.

20-летний футболист перебрался в ряды парижан в январе из бразильского «Сан-Паулу». Новичку сходу удалось зарекомендовать себя в новых условиях – он регулярно выходит в стартовом составе гранда Лиги 1.

Как отмечает Le Parisien, Луис Энрике полностью доверяет Беральдо и впечатлён его игрой. Испанский специалист особенно ценит универсальность бразильца. Хорошие взаимоотношения с тренером помогли молодому игроку быстро адаптироваться после переезда в Европу.

Стоимость трансфера Лукаса Беральдо в «ПСЖ» оценивается в 20 млн евро.

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