«ПСЖ» договорился о новом контракте с восходящей звездой

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери заключил новый контракт с клубом.

Информация о намерении парижан продлить соглашение юного хавбека фигурировала в прессе ещё в прошлом году, а теперь сделка полностью согласована и подтверждена, докладывает инсайдер Николо Скира. По данным источника, договор 18-летнего футболиста рассчитан до 2028 года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон. Ожидается, что уже в скором времени клуб объявит об этом официально.

Уоррен Заир-Эмери провёл 30 матчей за команду Луиса Энрике в нынешней кампании. В активе француза три забитых мяча и шесть результативных передач.