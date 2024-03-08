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«ПСЖ» договорился о новом контракте с восходящей звездой

08 Марта 2024 • 02:13 Комментировать
ПСЖ
...
Реймс
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10.03 15:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери заключил новый контракт с клубом.

Информация о намерении парижан продлить соглашение юного хавбека фигурировала в прессе ещё в прошлом году, а теперь сделка полностью согласована и подтверждена, докладывает инсайдер Николо Скира. По данным источника, договор 18-летнего футболиста рассчитан до 2028 года и предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон. Ожидается, что уже в скором времени клуб объявит об этом официально.

Уоррен Заир-Эмери провёл 30 матчей за команду Луиса Энрике в нынешней кампании. В активе француза три забитых мяча и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери

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