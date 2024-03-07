Кураньи назвал Головина сильнейшим российским игроком в Европе

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос о лучшем российском футболисте, который выступает в Европе.

«Наверное, сейчас сильнейший — Головин. Он один из ключевых игроков «Монако». А так, у всех российских футболистов, играющих в Европе, хороший уровень», — приводит слова Кураньи портал « РБ Спорт ».

В нынешнем сезоне 27-летний Головин принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых шесть раз поразил ворота соперников и стал автором четырех результативных передач.

После 24 туров «Монако» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, сумев набрать 42 очка. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 13 баллов.