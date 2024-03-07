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Чемпионат Франции. Лига 1

Кураньи назвал Головина сильнейшим российским игроком в Европе

07 Марта 2024 • 19:11 Комментировать
Страсбург
...
Монако
10.03 17:00

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопрос о лучшем российском футболисте, который выступает в Европе.

«Наверное, сейчас сильнейший — Головин. Он один из ключевых игроков «Монако». А так, у всех российских футболистов, играющих в Европе, хороший уровень», — приводит слова Кураньи портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Головин принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых шесть раз поразил ворота соперников и стал автором четырех результативных передач.

После 24 туров «Монако» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, сумев набрать 42 очка. Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 13 баллов.

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