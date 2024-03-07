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Чемпионат Франции. Лига 1

Харгривз сравнил Мбаппе с Анри

07 Марта 2024 • 12:07 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз провел сравнение между французскими нападающими Килианом Мбаппе и Тьерри Анри.

«Килиан – уникальный игрок. Мне он напоминает Роналдо. Чтобы сравниться с Анри, Мбаппе нужно проделать такую же работу, как Тьерри в свое время. С точки зрения таланта сейчас ему нет равных. Мбаппе находится на правильном пути и скоро выиграет «Золотой мяч», - цитирует Харгривза TNT Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 22 встречи. Мбаппе записал на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.

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