Харгривз сравнил Мбаппе с Анри

Бывший полузащитник сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз провел сравнение между французскими нападающими Килианом Мбаппе и Тьерри Анри.

«Килиан – уникальный игрок. Мне он напоминает Роналдо. Чтобы сравниться с Анри, Мбаппе нужно проделать такую же работу, как Тьерри в свое время. С точки зрения таланта сейчас ему нет равных. Мбаппе находится на правильном пути и скоро выиграет «Золотой мяч», - цитирует Харгривза TNT Sports.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 22 встречи. Мбаппе записал на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.