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​Источник: Мбаппе влюбился в испанскую певицу

07 Марта 2024 • 03:26 Комментировать

Имя Килиана Мбаппе у всех на слуху, это и его голы, и его интерес к «Реалу», а теперь и интерес к женскому полу. Похоже, Килиан влюбился - и его избранницей является испанская певица Лола Индиго. Недавно Килиан подписался на ее обновления в социальных сетях, а она уже давно следит за его постами. Об этом сообщает итальянское издание Derbyderbyderby.it, публикуя и некоторые фотографии знойной балерины.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, ранее он защищал цвета «Монако». Ожидается, что в следующем сезоне лучший французский нападающий будет выступать за мадридский «Реал».


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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе
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