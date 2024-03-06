Насри выбрал лучшего футболиста мира - это не Месси

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и национальной сборной Франции Самир Насри поделился мнением об игре звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Для меня Килиан является лучшим футболистом мира. Когда он получает мяч, ты не понимаешь, что будет дальше», - передает слова Самира Canal+.

Ранее стало известно, что Мбаппе покинет «ПСЖ». Футболист отказался от нового контракта с парижанами ради перехода в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 22 поединка, в которых записал на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.