Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Насри выбрал лучшего футболиста мира - это не Месси

06 Марта 2024 • 13:23 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Арсенала» и национальной сборной Франции Самир Насри поделился мнением об игре звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе? Для меня Килиан является лучшим футболистом мира. Когда он получает мяч, ты не понимаешь, что будет дальше», - передает слова Самира Canal+.

Ранее стало известно, что Мбаппе покинет «ПСЖ». Футболист отказался от нового контракта с парижанами ради перехода в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 22 поединка, в которых записал на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Самир Насри ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Руни нашёл себе новую работу
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Канарейкин — о провальной игре «Ак Барса» в плей-офф: «Внутри команды что-то не в порядке» Канарейкин назвал главную сенсацию в первом раунде плей-офф КХЛ «Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
13:23 · Франция. Лига 1
Насри выбрал лучшего футболиста мира - это не Месси
12:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался от покупки Рэшфорда - названа причина
11:36 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» решил, когда объявит об уходе Мбаппе
10:44 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» всё ещё хочет купить Гави
10:04 · Италия. Серия А
Доннарумму хочет купить итальянский суперклуб
09:18 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» сделали выбор между Мбаппе и Луисом Энрике
05 Марта
23:38 · Франция. Лига 1
Капелло – о заменах Мбаппе: «Я поступал так с Бекхэмом – «Реал» сказал мне не выпускать его»
22:25 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике принял решение по «Барселоне» 1 слухи
20:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Антону Миранчуку давно пора переходить в европейский чемпионат»
18:52 · Франция. Лига 1
​Журналист раскритиковал Энрике из-за позиции по Мбаппе
17:14 · Франция. Лига 1
Дюгарри – о Мбаппе: «Капитан «ПСЖ» и сборной не должен так себя вести»
15:33 · Испания. Ла Лига
Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе
12:53 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» планирует подписать с Заиром-Эмери новый контракт в ближайшее время
04 Марта
20:11 · Россия. Премьер-лига
Гуренко: «Переход в «Нант» должен пойти на пользу Антону Миранчуку»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Антону Миранчуку нечего делать в «Нанте» — Динияр Билялетдинов
Все новости
Рекомендуем