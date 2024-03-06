«ПСЖ» решил, когда объявит об уходе Мбаппе

В «ПСЖ» определились с тем, когда объявят об уходе главной звезды команды Килиана Мбаппе. Как сообщил посредством социальных сетей журналист Фабрицио Романо, парижане сообщат о расставании с 25-летним игроком, как только договорятся с мадридским «Реалом».

Ранее Мбаппе сообщил, что не собирается продлевать контракт с парижанами. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает грядущим летом. За «ПСЖ» нападающий играет с 2017 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 22 матча, записав на свой счет 21 гол и четыре результативные передачи.