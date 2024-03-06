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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» сделали выбор между Мбаппе и Луисом Энрике

06 Марта 2024 • 09:18 Комментировать

Нассер Аль-Хелаифи, который является президентом «ПСЖ», прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером команды Луисом Энрике и звездным форвардом Килианом Мбаппе.

«Конфликт Энрике и Мбаппе? Тренеру решать. Руководство клуба на стороне наставника. Для нас самое главное – это команда», - передает слова руководителя RMC Sport.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Мбаппе сменит клубную прописку. 25-летний нападающий близок к трансферу в мадридский «Реал». За «ПСЖ» Килиан выступает с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги
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