В «ПСЖ» сделали выбор между Мбаппе и Луисом Энрике

Нассер Аль-Хелаифи, который является президентом «ПСЖ», прокомментировал информацию о конфликте между главным тренером команды Луисом Энрике и звездным форвардом Килианом Мбаппе.

«Конфликт Энрике и Мбаппе? Тренеру решать. Руководство клуба на стороне наставника. Для нас самое главное – это команда», - передает слова руководителя RMC Sport.

Напомним, что по окончании нынешнего сезона Мбаппе сменит клубную прописку. 25-летний нападающий близок к трансферу в мадридский «Реал». За «ПСЖ» Килиан выступает с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024.